شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة : جرعتين من اللقاحات المعتمدة تحمي من متحور "دلتا" والان نبدء بالتفاصيل

عدد الجرعات المعطاة للقاح كورونا في المملكة وصل قرابة 27 مليون جرعة.

الدمام - شريف احمد - أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري لمتابعة مستجدات كورونا أن اللقاحات تحمي الحامل من الأعراض الخطيرة فيما لو أصيبت بالفايروس، كما أن 98 % من الحوامل المصابات في العناية المركزة هن من غير متلقي اللقاح، وبين أن

وأوضح العبدالعالي أن الدراسات أثبتت أن تلقي جرعتين من اللقاحات المعتمدة في المملكة تحمي من متحور "دلتا".

كما سجلت وزارة الصحة اليوم، عن تسجيل (1084) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (12) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (1285) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (507,374) حالة ولله الحمد.