الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-01

بنك ساب يوزع أرباحًا بقيمة مليار ريال عن النصف الأول من 2021

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن بنك ساب عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح النقدية للمساهمين عن النصف الأول من العام 2021 والتي بلغت واحد مليار و27 مليون ريال.

تفاصيل أرباح بنك ساب

وبحسب بيان البنك على موقع السوق المالية تداول يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 2,054,794,522 سهماً فيما تصل حصة السهم من التوزيع 0.50 ريال للسهم الواحد بعد خصم الزكاة وتمثل نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 5.0 %.

تاريخ الأحقية

وقال بنك ساب إن تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم 26 ذي الحجة 1442هـ الموافق 05 أغسطس 2021م أما بالنسبة للمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز الإيداع للأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

ولفت البنك انتباه المستثمرين الأجانب غير المقيمين إلى أن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم تخضع عند تحويلها أو قيدها في حسابه البنكي لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من نظام ضريبة الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية.

أما بالنسبة للمساهمين الذين لا تتوافر بيانات حساباتهم أو لم تكن مكتملة فيمكنهم مراجعة أقرب فرع من فروع البنك السعودي البريطاني (ساب) أو التواصل مع وحدة شؤون المساهمين على الهاتف 4408440 011 لتحديث بياناتهم وترتيب عملية استلام مستحقاتهم.

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