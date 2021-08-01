قالوا عن الراحل حسن محني الشهري : إعلامي نبيل تمسك بأمانة القلم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-01

متابعات الخليج 365 - محمد سمعه

قدم العديد من الإعلاميين والمنتمين للوسط الرياضي واجب العزاء لـ أسرة الإعلامي الراحل حسن محني الشهري الذي وافته المنية اليوم الأحد.

مشاهير المجتمع والرياضيين يقدمون واجب العزاء

وقال الداعية الشيخ عادل الكلباني: “إنا لله وإنا إليه راجعون، إن العين لتدمع، وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرًا منها، اللهم اغفر له، وارحمه، وتجاوز عنه، واجعل مأواه جنات النعيم”.

أما الناقد الرياضي محمد الشيخ فقال: “رحمه الله، رحمة واسعة.. أودعه صديقًا ومعلمًا وموجهًا.. العزاء لعائلته الكريمة ولمحبيه“.

وقال مسلي آل معمر رئيس النصر: ““رحم الله الفقيد، أحد رواد الصحافة السعودية، عزاؤنا لأسرته ومحبيه، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

حسن محني الشهري إعلامي قدير وصاحب أخلاق رفيعة

بينما قال خلف الكويكب مقدم البرامج الرياضية بقناة دبي الرياضية: “رحمه الله كان صاحب الأخلاق الجميلة، الذي تشرفت باستضافته أكثر من مرة”.

ونعى الإعلامي الرياضي خلف ملفي وفاة حسن محني الشهري قائلًا: “”فقدنا اليوم زميلًا عزيزًا على قلوبنا الأخ حسن محني الشهري، رحمه الله وغفر له وأسكنه الفردوس وجعل قبره روضة من رياض الجنة“.

وقدم رئيس النصر الأسبق فهد المشيقح العزاء قائلًا: ” اللهم اغفر له وارحمه رحمة واسعة، والهم أهله الصبر والسلوان”.

أما الكاتب فهد الدوس فقال عن الإعلامي الراحل: عرفته إعلاميًا نبيلًا وروح تفيض بالإنسانية منذ بدأ مشواره في زمن الطيبين قبل أكثر من 4 عقود، احترم شرف المهنة، وتمسك بأمانة القلم رحمه الله رحمة واسعة”.

وكان الإعلامي الراحل حسن محني الشهري فارق الحياة متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.



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