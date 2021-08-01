، الجيش المصري يعثر على طائرة مسيرة بحوزة مسلحين في سيناء ،

- 1/2
- 2/2
أعلن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية عقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، اليوم (الأحد)، مقتل 89 مسلحاً بمناطق العمليات في شمال سيناء، في إطار جهود الجيش المصري، لملاحقة الجماعات الإرهابية.
وأوضح "عبدالحافظ"، في بيان نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الجيش ضبط 73 بندقية آلية و140 خزنة و5606 طلقة متعددة الأعيرة، و34 جهازًا لاسلكيًا، وطائرة مسيرة مجهزة بكاميرا للتصوير وجهاز رؤية ليلية، وجهاز كمبيوتر محمول وعدد من الهواتف المحمولة ومجموعة من المبالغ المالية.
وبين أن الجيش دمر 404 عبوات ناسفة على المحاور والطرق الرئيسة و4 أحزمة ناسفة، و52 سيارة و59 دراجة بخارية يستخدمها المسلحون، فضلاً عن اكتشاف وتدمير 13 فتحة نفق تستخدمها العناصر المسلحة في التسلل لشمال سيناء.
الجيش المصري يعثر على طائرة مسيرة بحوزة مسلحين في سيناءصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-01
أعلن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية عقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، اليوم (الأحد)، مقتل 89 مسلحاً بمناطق العمليات في شمال سيناء، في إطار جهود الجيش المصري، لملاحقة الجماعات الإرهابية.
وأوضح "عبدالحافظ"، في بيان نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الجيش ضبط 73 بندقية آلية و140 خزنة و5606 طلقة متعددة الأعيرة، و34 جهازًا لاسلكيًا، وطائرة مسيرة مجهزة بكاميرا للتصوير وجهاز رؤية ليلية، وجهاز كمبيوتر محمول وعدد من الهواتف المحمولة ومجموعة من المبالغ المالية.
وبين أن الجيش دمر 404 عبوات ناسفة على المحاور والطرق الرئيسة و4 أحزمة ناسفة، و52 سيارة و59 دراجة بخارية يستخدمها المسلحون، فضلاً عن اكتشاف وتدمير 13 فتحة نفق تستخدمها العناصر المسلحة في التسلل لشمال سيناء.
01 أغسطس 2021 - 22 ذو الحجة 1442
03:48 PM
قتل 89 عنصراً خلال عمليات الملاحقة
أعلن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية عقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، اليوم (الأحد)، مقتل 89 مسلحاً بمناطق العمليات في شمال سيناء، في إطار جهود الجيش المصري، لملاحقة الجماعات الإرهابية.
وأوضح "عبدالحافظ"، في بيان نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الجيش ضبط 73 بندقية آلية و140 خزنة و5606 طلقة متعددة الأعيرة، و34 جهازًا لاسلكيًا، وطائرة مسيرة مجهزة بكاميرا للتصوير وجهاز رؤية ليلية، وجهاز كمبيوتر محمول وعدد من الهواتف المحمولة ومجموعة من المبالغ المالية.
وبين أن الجيش دمر 404 عبوات ناسفة على المحاور والطرق الرئيسة و4 أحزمة ناسفة، و52 سيارة و59 دراجة بخارية يستخدمها المسلحون، فضلاً عن اكتشاف وتدمير 13 فتحة نفق تستخدمها العناصر المسلحة في التسلل لشمال سيناء.
، الجيش المصري يعثر على طائرة مسيرة بحوزة مسلحين في سيناء ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش المصري يعثر على طائرة مسيرة بحوزة مسلحين في سيناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.