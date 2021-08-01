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صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي بأن الجهات الأمنية تابعت جريمة تهريب كمية من القات المخدر في مركبة على أحد الطرق بمحافظة بيش، وتعرضت المركبة لحادث انقلاب، وقام عدد من الأشخاص بموقع الحادث بجمع عدد من حزم القات المتناثرة على الطريق والفرار بها.
وأوضح أنه تم -بفضل الله- القبض على سائق المركبة -مقيم من الجنسية اليمنية- وضبط المركبة والمواد المخدرة، وأسفرت التحقيقات عن تحديد هوية المتورطين في سلب المواد المخدرة من موقع الحادث والقبض عليهم وضبط المواد المخدرة بحوزتهم، واستكمال إجراءات تحويل القضية للجهات المختصة.
01 أغسطس 2021 - 22 ذو الحجة 1442 03:42 PM
القبض على المهرب وآخرين متورطين في سلب بعض من الحمولة.. استكمال إجراءات القضيةانقلبت السيارة المحملة بالقات وتناثرت الحزم فسرقوها وهربوا.. الجميع في قبضة شرطة جازان
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي بأن الجهات الأمنية تابعت جريمة تهريب كمية من القات المخدر في مركبة على أحد الطرق بمحافظة بيش، وتعرضت المركبة لحادث انقلاب، وقام عدد من الأشخاص بموقع الحادث بجمع عدد من حزم القات المتناثرة على الطريق والفرار بها.
وأوضح أنه تم -بفضل الله- القبض على سائق المركبة -مقيم من الجنسية اليمنية- وضبط المركبة والمواد المخدرة، وأسفرت التحقيقات عن تحديد هوية المتورطين في سلب المواد المخدرة من موقع الحادث والقبض عليهم وضبط المواد المخدرة بحوزتهم، واستكمال إجراءات تحويل القضية للجهات المختصة.
، انقلبت السيارة المحملة بالقات وتناثرت الحزم فسرقوها وهربوا.. الجميع في قبضة شرطة جازان ،
المصدر : الخليج 365
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