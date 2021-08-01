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أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ممثلةً بعمادة القبول والتسجيل اليوم عن الدفعة الأولى من الطلاب والطالبات المرشحين والمرشحات للقبول في مسارات السنة التحضيرية والبرامج الأخرى للعام الجامعي القادم 1443هـ.
ودعا عميد القبول والتسجيل الدكتور عبدالله آل مريح المرشحين للقبول في الدفعة الأولى إلى سرعة استكمال إجراءات القبول إلكترونياً، من خلال البوابة، أو عبر تطبيق الجامعة، وإصدار إشعار القبول قبل الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الثلاثاء 24 ذي الحجة 1442هـ، والاطلاع على متطلبات إجراءات القبول وآلية التقديم للطلاب والطالبات، الذين لم يتم ترشيحهم في هذه الدفعة، وذلك غير موقع الجامعة.
01 أغسطس 2021 - 22 ذو الحجة 1442 03:38 PM
"آل مريح" دعا إلى سرعة استكمال إجراءات القبول إلكترونياً من خلال البوابة او التطبيقجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تعلن الدفعة الأولى من المقبولين للعام الجامعي القادم
أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ممثلةً بعمادة القبول والتسجيل اليوم عن الدفعة الأولى من الطلاب والطالبات المرشحين والمرشحات للقبول في مسارات السنة التحضيرية والبرامج الأخرى للعام الجامعي القادم 1443هـ.
ودعا عميد القبول والتسجيل الدكتور عبدالله آل مريح المرشحين للقبول في الدفعة الأولى إلى سرعة استكمال إجراءات القبول إلكترونياً، من خلال البوابة، أو عبر تطبيق الجامعة، وإصدار إشعار القبول قبل الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الثلاثاء 24 ذي الحجة 1442هـ، والاطلاع على متطلبات إجراءات القبول وآلية التقديم للطلاب والطالبات، الذين لم يتم ترشيحهم في هذه الدفعة، وذلك غير موقع الجامعة.
، جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تعلن الدفعة الأولى من المقبولين للعام الجامعي القادم ،
المصدر : الخليج 365
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