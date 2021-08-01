خطوات تسجيل حساب منشأة عبر بوابة ناجز

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعادت وزارة العدل ممثلة في حساب التواصل العدلي عبر تويتر التذكير بطريقة تسجيل حساب منشأة جديد عبر بوابة ناجز .

خطوات تسجيل المنشأة الجديدة

وقال التواصل العدلي إنه لتسجيل منشأة جديدة يجب القيام بالخطوات التالية :

الدخول على موقع بوابة ناجز العدلية على الإنترنت.

العدلية على الإنترنت. اختيار إدارة الحسابات

اختيار تفعيل حساب منشأة

تحديد نوع الجهة.

اختيار السجل التجاري.

وأوضح المركز أنه يتم تفعيل الشركات ذات المسؤولية المحدودة آليا وبقية المنشآت يتم تفعليها عبر مركز التدقيق والتوثيق خلال 48 ساعة.

حزمة جديدة من التحسينات

وكانت وزارة العدل أطلقت مؤخرًا حزمة جديدة من التحسينات على عدد من الخدمات القضائية عبر بوابة ناجز الإلكترونية، وذلك في عملية تحسين مستمرة على الخدمات العدلية، تسهم في سهولة الاستخدام وسرعة الإنجاز بكفاءة وفاعلية.

وأوضحت الوزارة أن من بين تلك التحسينات إضافة مجموعة من الطلبات على القضايا الخاصة بالاستئناف، وتخصيص كل درجة من درجات التقاضي بتبويب يشمل الجلسات والقضايا والطلبات.

التحديثات الجديدة

وتتيح التحديثات الجديدة إمكانية الاطلاع على المواعيد القادمة واستعراض جميع الجلسات، كما يمكن البحث وتنقيح قائمة الطلبات برقم الطلب أو اسم صاحب الطلب أو نوع الطلب أو حالة الطلب أو من خلال اختيار فترة معينة.

يذكر أن وزارة العدل تعمل على تطوير خدماتها الإلكترونية بشكل مستمر، والتوسع في رقمنة جميع الخدمات العدلية، حيث أطلقت أكثر من 120 خدمة عبر بوابة ناجز الإلكترونية najiz.sa في قطاعات القضاء والتوثيق والتنفيذ والصلح والتدريب والمحاماة وغيرها مما يغني المستفيدين عن زيارة المرافق العدلية.



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