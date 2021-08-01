أمير الشرقية يوجه بعدم دخول غير المحصن لديوان الإمارة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-01

متابعات الخليج 365 - الشرقية

وجه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بضرورة التأكد من حالة الموظفين والمستفيدين في تطبيق توكلنا وضرورة حصولهم على التحصين الكامل قبل دخولهم لديوان الإمارة.

تفعيل قرار الجهات المسؤولة

ويأتي ذلك حرصاً من سموه على تنفيذ التوجيهات الصادرة بهذا الشأن والتأكيد على تنفيذها للحد من انتشار فايروس كورونا وحرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين في المنطقة.

كما وجه سموه جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص في المنطقة الشرقية بتفعيل قرار الجهات المسؤولة بالالتزام بعدم دخول من لم يحصل على جرعتي لقاح ضد فايروس كورونا.

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