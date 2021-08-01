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أمير الشرقية يوجه بعدم دخول غير المحصن لديوان الإمارة

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-01

أمير الشرقية يوجه بعدم دخول غير المحصن لديوان الإمارة

للحد من انتشار فايروس

متابعات الخليج 365 - الشرقية

وجه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بضرورة التأكد من حالة الموظفين والمستفيدين في تطبيق توكلنا وضرورة حصولهم على التحصين الكامل قبل دخولهم لديوان الإمارة.

تفعيل قرار الجهات المسؤولة

ويأتي ذلك حرصاً من سموه على تنفيذ التوجيهات الصادرة بهذا الشأن والتأكيد على تنفيذها للحد من انتشار فايروس كورونا وحرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين في المنطقة.

كما وجه سموه جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص في المنطقة الشرقية بتفعيل قرار الجهات المسؤولة بالالتزام بعدم دخول من لم يحصل على جرعتي لقاح ضد فايروس كورونا.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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