أمير الشرقية ونائبه يطلعان على تقرير أعمال تطوير جسر الملك فهد

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-01

متابعات الخليج 365 - الشرقية

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بالإمارة اليوم الأحد الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد المهندس عماد المحيسن.

أعمال التطوير

واطلع سموه على تقرير عن العام 2020 شملت الأعمال التطويرية التي تمت في جسر الملك فهد خلال الفترة الماضية وتطوير مناطق عبور المسافرين واستغلال فترة انخفاض أعداد المسافرين لإنجاز المشاريع التي تساهم في خدمة المسافرين عبر المنفذ وترفع الطاقة الاستيعابية.

وأشاد سمو أمير المنطقة الشرقية بهذه الجهود مؤكدًا بأن منفذ جسر الملك فهد يعتبر من أهم المنافذ في المملكة مؤكدًا سموه على ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية على المسافرين عبر المنفذ والتأكد من اكتمال الإجراءات التي تضمن سلامة الجميع بإذن الله.

من جهة اخرى، أشاد صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بتطور التقنية في الأجهزة الحكومية العاملة في جسر الملك فهد واستخدام التقنيات الحديثة لتسهيل حركة مرور المسافرين عبر المنفذ.

جاء ذلك خلال استقباله بمكتب سموه بالإمارة اليوم الأحد الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد المهندس عماد المحيسن.

واطلع سموه على التقنيات الحديثة التي أدخلتها مؤسسة جسر الملك فهد لتسهيل حركة عبور المسافرين وضمان اختصار وقت العبور والاستفادة من الإمكانيات الكبيرة المتوفرة لدى الجهات العاملة في الجسر.

وقدم المحيسن شكره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على متابعته لأعمال المؤسسة ودعمه الدائم لتطوير الخدمات المقدمة للمسافرين.



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