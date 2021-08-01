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مفحط حي الصالحية بعرعر في قبضة رجال المرور

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-01

مفحط حي الصالحية بعرعر في قبضة رجال المرور

عرض حياته وحياة الآخرين للخطر

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الإدارة العامة للمرور، ضبط قائد مركبة مارس التفحيط بحي الصالحية في مدينة عرعر، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وأوضح المرور، أنه سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

نصائح تهدئة السرعة

وينصح الخبراء عادة بتهدئة السرعة لاسيما في المنحنيات وأعلى الكباري والجسور، والالتزام بقواعد المرور ووسائل السلامة للحد من الحوادث المرورية، وكذلك التركيز في القيادة وعدم الانشغال بالجوال.

مفحط حي الصالحية بعرعر في قبضة رجال المرور - متابعات الخليج 365

ومن أهم النصائح التي يوجهها خبراء قيادة السيارات أيضًا الالتزام بالسرعات المقررة على الطرق وعدم تجاوز السيارات إلا بعد التأكد تمامًا من عدم وجود سيارات في الجهة المقابلة.

كذلك ينصح بإضاءة الأنوار والإشارات الخلفية ليلًا لتنبيه قائدي السيارات الآخرين، وتهدئة السرعة قدر الإمكان في حالات الضباب أو موجات الغبار الكثيف.

مفحط حي الصالحية بعرعر في قبضة رجال المرور - متابعات الخليج 365 مفحط حي الصالحية بعرعر في قبضة رجال المرور - متابعات الخليج 365
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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