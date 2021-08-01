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أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية المقامة حالياً بالعاصمة اليابانية طوكيو، اليوم الأحد، تسجيل 18 حالة إصابة جديدة بعدوى فيروس كورونا المستجد بين المعنيين بالأولمبياد.
وتضمنت حالات الإصابة الجديدة، رياضياً واحداً من المقيمين في القرية الأولمبية.
ووفق "الألمانية"، كانت اللجنة قد سجّلت أعلى حصيلة يومية منذ بدء إصدار التقرير اليومي في أول يوليو الماضي، بالإعلان عن 27 حالة يوم الجمعة الماضي.
ووصل إجمالي عدد المصابين بالعدوى بين المعنيين بالأولمبياد إلى 259 حالة، اعتباراً من أول يوليو، من بينهم 24 رياضياً.
لا يكفى 24 رياضياً.. "كورونا" تواصل استهداف المعنيين بـ"أولمبياد طوكيو"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-01
أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية المقامة حالياً بالعاصمة اليابانية طوكيو، اليوم الأحد، تسجيل 18 حالة إصابة جديدة بعدوى فيروس كورونا المستجد بين المعنيين بالأولمبياد.
وتضمنت حالات الإصابة الجديدة، رياضياً واحداً من المقيمين في القرية الأولمبية.
ووفق "الألمانية"، كانت اللجنة قد سجّلت أعلى حصيلة يومية منذ بدء إصدار التقرير اليومي في أول يوليو الماضي، بالإعلان عن 27 حالة يوم الجمعة الماضي.
ووصل إجمالي عدد المصابين بالعدوى بين المعنيين بالأولمبياد إلى 259 حالة، اعتباراً من أول يوليو، من بينهم 24 رياضياً.
01 أغسطس 2021 - 22 ذو الحجة 1442
12:13 PM
18 حالة إصابة جديدة بعدوى الفيروس في إعلان جديد للجنة المنظمة للدورة
أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية المقامة حالياً بالعاصمة اليابانية طوكيو، اليوم الأحد، تسجيل 18 حالة إصابة جديدة بعدوى فيروس كورونا المستجد بين المعنيين بالأولمبياد.
وتضمنت حالات الإصابة الجديدة، رياضياً واحداً من المقيمين في القرية الأولمبية.
ووفق "الألمانية"، كانت اللجنة قد سجّلت أعلى حصيلة يومية منذ بدء إصدار التقرير اليومي في أول يوليو الماضي، بالإعلان عن 27 حالة يوم الجمعة الماضي.
ووصل إجمالي عدد المصابين بالعدوى بين المعنيين بالأولمبياد إلى 259 حالة، اعتباراً من أول يوليو، من بينهم 24 رياضياً.
، لا يكفى 24 رياضياً.. "كورونا" تواصل استهداف المعنيين بـ"أولمبياد طوكيو" ،
المصدر : الخليج 365
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