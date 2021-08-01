شكرا لمتابعة خبر عن الصحة: تقديم أكثر من 27 مليون جرعة من لقاحات ‎كورونا في ‎المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة الصحة عن تقديم أكثر من 27 مليون جرعة من لقاحات كورونا في المملكة منذ بدء التطعيم وحتى اليوم.

وبلغ عدد جرعات لقاح كورونا الأولى ١٨ مليون و٨٠٠ الف جرعة، مع تقديم ٨ مليون جرعة ثانية للقاح، يأتي ذلك في ظل استمرار توافد كبار السن على تلقي لقاح فيروس كورونا حيث تجاوز عدد الجرعات التي تلقوها ٨ مليون و٤٦٥الف جرعة

وكانت وزارة الصحة بدأت في تقديم الجرعة الأولى من لقاح كورونا فايزر للفئة العمرية من 12 إلى 18 عامًا بعد التأكد من فعالية اللقاح في توفير الحماية لهم وشهدت العديد من المراكز الصحية ومراكز التطعيم تقديم الجرعات للمواطنين والمقيمين ممن هم في هذه الفئة العمرية.