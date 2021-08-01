شكرا لمتابعة خبر عن إجراء مسح وطني لـ طيف التوحد لأول مرة بالمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

تخطط جهات حكومية لاعتماد سياسة وطنية للمسح الوطني لاضطراب طيف التوحد، وذلك لأول مرة في المملكة.

وأوضح مصدر أن الترتيبات تتضمن اعتماد سياسة وطنية إلزامية تشمل مسح الأطفال من 18 - 24 شهرا باستخدام أدوات موحدة ، مبينا إن ذلك يأتي ضمن عدة مبادرات ومشاريع للمركز الوطني لاضطرابات النمو الشامل التابع للمجلس الصحي السعودي، بحسب اليوم.

وتشمل المبادرات تبني مشاريع لإنشاء معايير وطنية لخدمات الاضطراب، بالتعاون مع المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية سباهي، ووضع بروتوكول وطني لتوحيد المعايير الأساسية لخدمات اضطراب طيف التوحد في المملكة، بإصدار شهادة اعتماد من سباهي، كما تشمل الجهود إنشاء قاعدة بيانات لتسجيل الحالات المصابة باضطراب طيف التوحد حول المملكة، وهو أحد أهم المشاريع لجمع البيانات والإحصائيات المحتملة لذوي اضطراب النمو والسلوك، عن طريق تسجيل المصابين داخل الجهات المقدمة للخدمة.