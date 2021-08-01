شكرا لمتابعة خبر عن «العدل» توضح إمكانية إفراغ أو تحديث الصك المرهون لـ«الصندوق العقاري» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة العدل، عن إمكانية إفراغ الصك لشخص آخر، أو تحديث بياناته، سواء كان الصك مرهونا لدى «الصندوق العقاري» أو أي جهة أخرى.

وأشارت إلى أنه يمكن ذلك بعد فك الرهن أو موافقة الجهة الراهنة، ويلزم إرفاق خطاب موافقة الجهة الراهنة مع الطلب.

وأضافت «العدل» أنه في ما يتعلق بفك الرهن في حال سداد جميع أقساط المنزل لصندوق التنمية العقارية وإرسال المعاملة لكتابة العدل، فإن فك رهن الصك العقاري المرهون لصالح صندوق التنمية العقارية يتم بعد موافقة الجهة بشكل إلكتروني بالكامل دون الحاجة لزيارة المستفيد كتابة العدل.