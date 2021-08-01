شكرا لمتابعة خبر عن الموت يغيب الإعلامي حسن محني الشهري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

غيب الموت اليوم الأحد، الإعلامي حسن محني الشهري، ونعاه عدد كبير من الإعلاميين.

وكان الإعلامي الشهري قد أعلن قبل نحو شهر إصابته وعدد من أفراد أسرته بفيروس كورونا المستجد.

وآثار نبأ وفاة الإعلامي حسن الشهري حالة من الحزن بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي،وتعوا الفقيد، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

وكان الإعلامي الشهري قد أعلن قبل نحو شهر إصابته وعدد من أفراد أسرته بفيروس كورونا.

يذكر أن الشهري من الإعلاميين المعروفين بالمملكة، وسبق أن عمل مدير تحرير لعدد من الصحف والمواقع منها عكاظ، والمدينة، والجزيرة، والوطن.