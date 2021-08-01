شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. لحظة تشكل إعصار قمعي في جازان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

كشف مقطع فيديو متداول عن ‏ظاهرة جوية نادرة تشكلت اليوم الأحد في جزيرة فرسان بمنطقة جازان⁩.

وعلق أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم سابقًا، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، على الفيديو موضحًا أنه يظهر لحظة تشكل إعصار قمعي⁩ (تورنادو) في جزيرة فرسان.

وقال الدكتور عبدالله المسند: "من أجل أن يتشكل يتطلب عوامل جوية غاية في الندرة في منطقتنا، وتعد جازان الأكثر حظا في تشكل مثل هذه الظاهرة العنيفة والخطرة عندما تكون في مرحلة الاكتمال".