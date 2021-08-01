شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. لحظة تشكل إعصار قمعي في جازان والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):كشف مقطع فيديو متداول عن ظاهرة جوية نادرة تشكلت اليوم الأحد في جزيرة فرسان بمنطقة جازان.
وعلق أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم سابقًا، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، على الفيديو موضحًا أنه يظهر لحظة تشكل إعصار قمعي (تورنادو) في جزيرة فرسان.
وقال الدكتور عبدالله المسند: "من أجل أن يتشكل يتطلب عوامل جوية غاية في الندرة في منطقتنا، وتعد جازان الأكثر حظا في تشكل مثل هذه الظاهرة العنيفة والخطرة عندما تكون في مرحلة الاكتمال".