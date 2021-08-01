شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطن يتخلّى عن سيارته مقابل اقتناء "دلال" قهوة في حائل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشف مواطن من حائل، عن هواية تلازمه منذ عقود، وهي اقتناء دلال القهوة بأشكاله وأنواعه المختلفة.

وقال المواطن خلال حديثه لقناة " العربية "إنه لديه هواية جمع دلال القهوة حيث يملك دلال عمره 180 عام، مؤكدًا أنه يعتني بهم ويحافظ على رونقهم.

وأضاف أنه كان يريد شراء دلال ثمنه غالي ولم يكن لده المبلغ فعرض على صاحبه أن يبدل سيارته بالبدل وبالفعل أخذ صاحبه السيارة مقابل إعطاءه دلال القهوة .