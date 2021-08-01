شكرا لمتابعة خبر عن سفارة المملكة تنبه المواطنين بتعديل توقيت حظر التجول بتونس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تونس (صدى):

‏نبهت سفارة المملكة في تونس على كافة المواطنين السعوديين بأن رئاسة الجمهورية التونسية أعلنت تعديل فترة حظر التجول بجميع مناطق الجمهورية،

وأوضحت سفارة المملكة أن حظر التجول يبدأ من (الساعة 10 مساءً إلى الساعة 5 صباحاً)، إبتداءً من يوم الأحد الموافق 1 أغسطس 2021م وحتى اشعار آخر.

‏كما أكدت على القادمين إلى تونس ضرورة اظهار نتيجة سلبية لتحليل (PCR) عند كافة المنافذ، على أن يخضع القادمون إلى تونس لحجر ذاتي لمدة 7 أيام.

ودعت السفارة كافة المواطنين الكرام المتواجدين في الجمهورية التونسية الشقيقة والقادمين إليها ضرورة الإحاطة والتقيد بموجبه.