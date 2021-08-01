الأحوال المدنية تقدم خدماتها المتنقلة في 12 موقعًا بالمملكة

الرياض - محمد عبدالله - تقدّم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في 12 موقعاً حول المملكة، ضمن مبادرة «نأتي إليك»، التي تنفّذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة «موجودين» الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة عسير، اليوم الأحد، بتقديم خدماتها للرجال والنساء في محافظة تنومة ومركز وادي بن هشبل ومركز خاط ومركز صمخ لمدة يومين لكل موقع، فيما تقدّم خدماتها للرجال في مركز جمعة ربيعة بمحافظة محايل عسير ومركز الجوه لمدة يومين لكل منهما.

وفي منطقة مكة المكرمة بدأت اليوم الوحدات المتنقلة بتقديم خدماتها للرجال في محافظة ميسان ومركز قيا لمدة يوم واحد لكل منهما، فيما تقدم الخدمة يوم الإثنين في مركز أبو راكه لمدة يوم واحد.

وتقوم الوحدات المتنقلة بمنطقة حائل اليوم بتقديم خدماتها للرجال والنساء في مركز تربة لمدة أربعة أيام، وفي منطقة الجوف تقوم الأحوال المدنية بتقديم خدماتها للرجال والنساء يوم غد الاثنين في مقر الشؤون الصحية لمدة يومين، ويوم الأربعاء في مقر الشؤون الإسلامية لمدة يوم.

وتوفّر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

وتعدّ الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.