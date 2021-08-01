«التأمينات» تعلن صرف معاشات «ساند» لشهر أغسطس

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الأحد، صرف معاشات شهر أغسطس لأصحاب المعاشات التقاعدية ومستفيدي نظام التأمين ضد التعطل عن العمل «ساند».

وأطلقت المملكة برنامج «ساند» من أجل تخفيف العبء على المواطنين، الذين فقدوا عملهم لظروف خارجة عن إرادتهم، بالإضافة إلى توفير عدد من البرامج التدريبية المتنوعة.

ويستطيع العامل التقدم بطلب للحصول على تعويض ساند، من خلال الموقع الرسمي لمؤسسة التأمينات الاجتماعية، حيث حدد نظام ساند عددا من الشروط التي يجب أن تتوفر في العامل، من أجل تسجيله في نظام ساند والحصول على تعويض.