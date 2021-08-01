الأرصاد: رياح نشطة وأمطار في 4 مناطق

الرياض - محمد عبدالله - نبه المركز الوطني للأرصاد، إلى استمرار نشاط الرياح السطحية والأتربة المثارة على منطقة مكة المكرمة تشمل: «الخرمة، المويه، تربة، رنية»، والتي بدأت الساعة الثامنة صباحا، حتى الساعة السابعة مساء نفس اليوم.

ووفق تنبيهات المركز، تشهد شرورة بمنطقة نجران استمرار الأتربة المثارة بفعل الرياح السطحية التي تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية والتي بدأت الساعة الثامنة صباحا وتستمر حتى الساعة السادسة مساء.

وتشهد منطقة الرياض «السلسل، ووادي الدواسر» استمرار الرياح المثيرة للأتربة من الساعة 3:30 عصرا حتى الساعة الثامنة مساء، ما يؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية.

وتشهد منطقة جازان هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، تشمل محافظات الداير بني مالك، الريث، العارضة، فيفا، هروب، حتى الساعة الثامنة مساء.

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