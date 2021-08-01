الجوازات: ألف ريال غرامة عدم المغادرة خلال صلاحية تأشيرة الخروج النهائي

الرياض - محمد عبدالله - حدَّدت المديرية العامة للجوازات غرامة عدم المغادرة خلال فترة صلاحية تأشيرة الخروج النهائي، ردًا على استفسارات المقيمين.

وأوضحت الجوازات السعودية عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أنه في حال عدم المغادرة خلال فترة صلاحية التأشيرة ٦٠ يومًا تفرض غرامة ١٠٠٠ ريال.

وأكَّدت الجوازات السعودية أن إلغاء تأشيرة الخروج النهائي يتطلب سريان صلاحية هوية مقيم ليتمكن من إتمام الإجراء.

وكانت الجوازات السعودية أشارت إلى أن إصدار تأشيرة خروج نهائي لرب الأسرة يشمل التابعين والمرافقين، حتى لو كانوا خارج المملكة.

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