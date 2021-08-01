استئصال جزئي لكلية مريض لإزالة ورم باستخدام الروبوت في عسير

الرياض - محمد عبدالله - نجح فريق طبي بمستشفى عسير المركزي بقيادة استشاري جراحة أورام المسالك البولية والمناظير الدقيقة والروبوت الدكتور علي القحطاني في استئصال جزئي لكلية مريض؛ وذلك لإزالة ورم بالجهة اليمنى عن طريق استخدام منظار الروبوت الجراحي، الذي يعد من أحدث الطرق الجراحية في علاج أورام الكلى، من حيث إزالة الورم بدقة عالية مع المحافظة على الكلى، وتقليل كمية النزيف، إضافةً إلى سرعة تماثل المريض للشفاء.

الجدير بالذكر أن قسم المسالك بمستشفى عسير قد قام موخرًا بإجراء العديد من العمليات باستخدام تقنية الروبوت.

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