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تنفيذ 1300 جولة رقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية بحائل

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الرياض - محمد عبدالله - نفّذت صحة حائل مؤخرًا 1391 جولة رقابية شملت المنشآت الصحية الخاصة، وذلك بهدف التأكّد من الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، للحد من انتشار فيروس .

وأطلقت صحة حائل بالتعاون مع إمارة حائل وأمانة حائل، خلال عيد الأضحى المبارك، حملة توعوية لأفراد المجتمع للتأكيد على أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، حيث تم بثّ عدد من المواد والرسائل التوعوية والإنفوجرافيك عبر حساب صحة.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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