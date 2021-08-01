«التعليم» تعلن إطلاق منصة قادة المستقبل للاستثمار في الكفاءات

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة التعليم، اليوم الأحد، عن إطلاق منصة قادة المستقبل على الرابط اضغط هنا.

ويأتي ذلك سعيًا من وزارة التعليم لاستثمار الكفاءات في قطاع التعليم بشكل أمثل، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في استقطاب واختيار الكفاءات الوطنية للمناصب القيادية في وزارة التعليم.

وكانت وزارة التعليم أكدت، في وقت سابق اليوم الأحد، في بيان مشترك مع وزارة الصحة، على جميع الطلبة ومنسوبي التعليم ممن أعمارهم 12 عامًا وأكثر؛ على ضرورة الحصول على جرعتين من لقاح كورونا لعودة آمنة قبل بدء العام الدراسي 1443هـ.