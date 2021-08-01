صحة بيشة: 500 ألف شخص استفادوا من خدمات مستشفى الملك عبدالله

الرياض - محمد عبدالله - قدّم مستشفى الملك عبدالله في محافظة بيشة، بمنطقة عسير، خدماته لأكثر من 500 ألف مستفيد، وذلك خلال النصف الأول من عام 2021م.

وأوضحت مديرية الشؤون الصحية في بيشة «صحة بيشة» أن عدد حالات التنويم بأقسام المستشفى بلغ 4251 حالة، وحالات التنويم بالعناية المركزة 797 حالة، ومراجعي الطوارئ 29511 مراجعاً، ومراجعي العيادات 40107 مراجعين، ومراجعي مركز السكري 4310 مراجعين، ومراجعي مركز الكلى 3632 مراجعاً.

وأضافت أن عدد الفحوصات المخبرية بلغ 384236 فحصًا، والفحوصات الإشعاعية 39913 فحصاً، وبلغ عدد عمليات القسطرة القلبية 262 عملية، ومراجعي التأهيل الطبي 14262 مراجعاً، وبلغ عدد التدخلات الجراحية 1297 إجراءً ، وجراحة اليوم الواحد 883 جراحة.