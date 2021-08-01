الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-01

المسند: الشرقية الأشد حرًا في السعودية وتزداد الرطوبة الخانقة في أغسطس

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال د. عبدالله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقًا)، إن الشرقية من أكثر المناطق حرارة في المملكة.

الشرقية الأشد حرارة

وقال المسند، عبر حسابه في “تويتر”: “بصفة عامة تعتبر المنطقة الشرقية الأشد حرًا في السعودية، وفي شهر أغسطس تزداد الرطوبة الخانقة لضعف رياح البوارح الشمالية”.

انتهاء رياح البوارح

وتابع المسند: “خلال شهر أغسطس (عادة) تنتهي رياح البوارح النشطة والمثيرة للغبار وذلك لتشكل منخفض جوي وسط المملكة والذي يغير من مهب الرياح الشمالية السائدة قبل ذلك”.

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