أسمنت أم القرى توزع 27.5 مليون ريال أرباحًا نقدية على المساهمين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة أسمنت أم القرى عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع 27.5 مليون ريال أرباحًا نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول من العام المالي 2021م.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم ستكون بنهاية تداول يوم الأحد 2021/08/15م الموافق 1443/01/07هـ والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز ايداع الاوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وفي وقت سابق، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية مرتفعًا 78.98 نقطة ليقفل عند مستوى 11012.71 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7 مليارات ريال.

أداء مؤشر الأسهم السعودية

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 200 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 285 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 120 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 59 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات سدكو كابيتال ريت، ومبكو، والتأمين العربية، وتبوك الزراعية، وإس تي سي الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات هرفي للأغذية، وسدافكو، وسلامة، وسيسكو، والخليجية العامة فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.94% و 2.19%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وإعمار، وتبوك الزراعية، ومشاعر ريت، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية، وكانت أسهم شركات تبوك الزراعية، والراجحي، وسابك، وأرامكو السعودية، ومبكو هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

السوق الموازية

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) مرتفعًا 226.00 نقطة ليقفل عند مستوى 24660.05 نقطة، وبتداولات بلغت 22 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 270 ألف سهم تقاسمتها 1032 صفقة.

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