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إحباط محاولة تهريب 8.7 مليون حبة كبتاجون داخل إرسالية كاكاو

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-01

إحباط محاولة تهريب 8.7 مليون حبة كبتاجون داخل إرسالية كاكاو

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الأحد، عن إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون في ميناء جدة الإسلامي.

إحباط محاولة تهريب 8.7 مليون حبة كبتاجون داخل إرسالية كاكاو - متابعات الخليج 365

إرسالية كاكاو

وأوضحت الهيئة، أنه تم إحباط محاولة تهريب أكثر من (8.7) مليون حبة كبتاجون، عُثر عليها مُخبأة داخل إرسالية “كاكاو” وردت عبر الميناء.

إحباط محاولة تهريب 8.7 مليون حبة كبتاجون داخل إرسالية كاكاو - متابعات الخليج 365

ضبط 3 أشخاص

وأشارت الهيئة إلى تم ضبط المستقبلين وعددهم 3 أشخاص وذلك بالتنسيق مع مكافحة المخدرات.

إحباط محاولة تهريب 8.7 مليون حبة كبتاجون داخل إرسالية كاكاو - متابعات الخليج 365 إحباط محاولة تهريب 8.7 مليون حبة كبتاجون داخل إرسالية كاكاو - متابعات الخليج 365
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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