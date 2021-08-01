إحباط محاولة تهريب 8.7 مليون حبة كبتاجون داخل إرسالية كاكاو

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الأحد، عن إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون في ميناء جدة الإسلامي.

إرسالية كاكاو

وأوضحت الهيئة، أنه تم إحباط محاولة تهريب أكثر من (8.7) مليون حبة كبتاجون، عُثر عليها مُخبأة داخل إرسالية “كاكاو” وردت عبر الميناء.

ضبط 3 أشخاص

وأشارت الهيئة إلى تم ضبط المستقبلين وعددهم 3 أشخاص وذلك بالتنسيق مع مكافحة المخدرات.



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