، ما جزاء من يخنق بطارية السيارة؟ هذا ما دفعته "تسلا" لعملائها للتسوية! ،

محمد بن مسعود - الدمام - دعوى زعمت أن تحديث البرنامج المصدر في 2019م أدى لشحن أبطأ

وافقت شركة "تسلا" التي يملكها الملياردير البريطاني، إيلون ماسك، على دفع 1.5 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية تزعم أنها استخدمت تحديثًا لتقليل الحد الأقصى لجهد البطارية لبعض سياراتها.

وزعمت الدعوى أن تحديث البرنامج الذي تم إصداره في عام 2019، أدى إلى سرعة شحن أبطأ في سياراتها الكهربائية "S" السيدان، والتي شملت 1743 سيارة، بحسب وكالة "رويترز".

وسيحصل كل مالك سيارة على 625 دولارًا، وهو "أضعاف القيمة التناسبية للجهد الأقصى المخفض مؤقتًا"؛ وفقًا لوثائق التسوية المقترحة التي تم تقديمها يوم الأربعاء الماضي في المحكمة الجزئية الأمريكية في سان فرانسيسكو؛ وفق "سبوتنيك".

وأوضح محامو ملاك السيارات المتضررة الذين رفعوا الدعوى القضائية، أن "تحديد الجهد كان مؤقتًا، مع انخفاض بنسبة 10% لمدة 3 أشهر تقريبًا، وانخفاض بنسبة 7% لمدة 7 أشهر أخرى، قبل أن يتم إصدار التحديث التصحيحي في مارس 2020".

ولم يتم توضيح كيف سيتلقى أصحاب السيارات مدفوعاتهم من شركة "تسلا"، وسيعقد قاضي محكمة جزئية أمريكية، جلسة استماع بشأن التسوية المقترحة في 9 ديسمبر المقبل.

يشار إلى أنه ليست هذه هي المرة الأولى التي تضطر فيها "تسلا" إلى الدفع لعملائها مقابل خنق بطاريات سياراتهم وإبطائها؛ ففي شهر مايو الماضي، أمرت الشركة بدفع 16 ألف دولار لآلاف العملاء في النرويج كتعويض عن إبطاء سرعات شحن سياراتهم.