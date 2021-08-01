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تسبّبت حوادث مرورية وقعت صباح اليوم الأحد، في وفاة وإصابة 16 شخصاً (120 كم بالعجلية) جنوب الأفلاج.
وتشير التفاصيل إلى وقوع حوادث مرورية من جرّاء موجة الغبار الكثيف التي حدّت من الرؤية الأفقية وانسكاب وقود من إحدى الشاحنات بالطريق.
وتسبّبت الحوادث التي وقعت بين شاحنات ومركبات مسافرين إلى وفاة شخصيْن وإصابة 14 آخرين بإصابات متفاوتة في درجة الخطورة؛ حيث نقل بعضهم لمستشفى الأفلاج، والبعض الآخر نقل لمستشفى السليل.
وباشرت الجهات الأمنية وفرق الهلال الأحمر الحوادث بإشراف ميداني من مدير مركز الهلال الأحمر بالأفلاج مسفر حسن آل وحيد، ومدير مركز الهلال الأحمر بالسليل عبدالله مضحي الودعاني، واتخذت الإجراءات الأمنية وكافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة عابري الطريق من المسافرين.
01 أغسطس 2021 - 22 ذو الحجة 1442 12:42 PM
باشرها الأمن والهلال الأحمر واتخذت الاحترازات كافة لسلامة العابرينوقود وغبار.. حوادث مرورية تنهي حياة شخصين وتصيب 14 بالأفلاج
تسبّبت حوادث مرورية وقعت صباح اليوم الأحد، في وفاة وإصابة 16 شخصاً (120 كم بالعجلية) جنوب الأفلاج.
وتشير التفاصيل إلى وقوع حوادث مرورية من جرّاء موجة الغبار الكثيف التي حدّت من الرؤية الأفقية وانسكاب وقود من إحدى الشاحنات بالطريق.
وتسبّبت الحوادث التي وقعت بين شاحنات ومركبات مسافرين إلى وفاة شخصيْن وإصابة 14 آخرين بإصابات متفاوتة في درجة الخطورة؛ حيث نقل بعضهم لمستشفى الأفلاج، والبعض الآخر نقل لمستشفى السليل.
وباشرت الجهات الأمنية وفرق الهلال الأحمر الحوادث بإشراف ميداني من مدير مركز الهلال الأحمر بالأفلاج مسفر حسن آل وحيد، ومدير مركز الهلال الأحمر بالسليل عبدالله مضحي الودعاني، واتخذت الإجراءات الأمنية وكافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة عابري الطريق من المسافرين.
، وقود وغبار.. حوادث مرورية تنهي حياة شخصين وتصيب 14 بالأفلاج ،
المصدر : الخليج 365
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