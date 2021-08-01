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وقود وغبار.. حوادث مرورية تنهي حياة شخصين وتصيب 14 بالأفلاج

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محمد بن مسعود - الدمام - باشرها الأمن والهلال الأحمر واتخذت الاحترازات كافة لسلامة العابرين

تسبّبت حوادث مرورية وقعت صباح اليوم الأحد، في وفاة وإصابة 16 شخصاً (120 كم بالعجلية) جنوب الأفلاج.

وتشير التفاصيل إلى وقوع حوادث مرورية من جرّاء موجة الغبار الكثيف التي حدّت من الرؤية الأفقية وانسكاب وقود من إحدى الشاحنات بالطريق.

وتسبّبت الحوادث التي وقعت بين شاحنات ومركبات مسافرين إلى وفاة شخصيْن وإصابة 14 آخرين بإصابات متفاوتة في درجة الخطورة؛ حيث نقل بعضهم لمستشفى الأفلاج، والبعض الآخر نقل لمستشفى السليل.

وباشرت الجهات الأمنية وفرق الهلال الأحمر الحوادث بإشراف ميداني من مدير مركز الهلال الأحمر بالأفلاج مسفر حسن آل وحيد، ومدير مركز الهلال الأحمر بالسليل عبدالله مضحي الودعاني، واتخذت الإجراءات الأمنية وكافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة عابري الطريق من المسافرين.

01 أغسطس 2021 - 22 ذو الحجة 1442 12:42 PM

باشرها الأمن والهلال الأحمر واتخذت الاحترازات كافة لسلامة العابرين

وقود وغبار.. حوادث مرورية تنهي حياة شخصين وتصيب 14 بالأفلاج
مسلّم الهواملة

تسبّبت حوادث مرورية وقعت صباح اليوم الأحد، في وفاة وإصابة 16 شخصاً (120 كم بالعجلية) جنوب الأفلاج.

وتشير التفاصيل إلى وقوع حوادث مرورية من جرّاء موجة الغبار الكثيف التي حدّت من الرؤية الأفقية وانسكاب وقود من إحدى الشاحنات بالطريق.

وتسبّبت الحوادث التي وقعت بين شاحنات ومركبات مسافرين إلى وفاة شخصيْن وإصابة 14 آخرين بإصابات متفاوتة في درجة الخطورة؛ حيث نقل بعضهم لمستشفى الأفلاج، والبعض الآخر نقل لمستشفى السليل.

وباشرت الجهات الأمنية وفرق الهلال الأحمر الحوادث بإشراف ميداني من مدير مركز الهلال الأحمر بالأفلاج مسفر حسن آل وحيد، ومدير مركز الهلال الأحمر بالسليل عبدالله مضحي الودعاني، واتخذت الإجراءات الأمنية وكافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة عابري الطريق من المسافرين.

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المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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