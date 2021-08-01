- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
تباشر بلدية محافظة فيفاء، فتح الطرق وإزالة الانهيارات ومخلفات سيول الأمطار الغزيرة، التي شهدتها المحافظة مساء أمس السبت.
وأدى انهيار صخري بعد غزارة الأمطار، إلى إغلاق طريق الملك خالد (طريق الحزام)، وتوقف حركة السير فيه بشكل تام.
ونوهت بلدية فيفاء عبر حسابها في "تويتر"، بأن طريق الملك خالد (طريق الحزام) مغلق لوجود انهيار صخري، أدى لانقطاع الطريق، بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة.
وقالت البلدية في التغريدة: إنها تعمل بالميدان لفتح الطرق، وإزالة الانهيارات ومخلفات سيول الأمطار.
وشكّلت بلدية محافظة فيفاء فريق طوارئ يعمل على مدار الساعة، لاستقبال البلاغات ومباشرتها، بمتابعة مستمرة من رئيس البلدية سعيد بن جبران التليدي.
01 أغسطس 2021 - 22 ذو الحجة 1442 12:28 PM
توقف حركة السير بشكل تام بعد انهيار صخري من مخلفات السيولبعد الأمطار الغزيرة.. إغلاق طريق الحزام بـ"فيفاء" والبلدية تباشر البلاغات
تباشر بلدية محافظة فيفاء، فتح الطرق وإزالة الانهيارات ومخلفات سيول الأمطار الغزيرة، التي شهدتها المحافظة مساء أمس السبت.
وأدى انهيار صخري بعد غزارة الأمطار، إلى إغلاق طريق الملك خالد (طريق الحزام)، وتوقف حركة السير فيه بشكل تام.
ونوهت بلدية فيفاء عبر حسابها في "تويتر"، بأن طريق الملك خالد (طريق الحزام) مغلق لوجود انهيار صخري، أدى لانقطاع الطريق، بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة.
وقالت البلدية في التغريدة: إنها تعمل بالميدان لفتح الطرق، وإزالة الانهيارات ومخلفات سيول الأمطار.
وشكّلت بلدية محافظة فيفاء فريق طوارئ يعمل على مدار الساعة، لاستقبال البلاغات ومباشرتها، بمتابعة مستمرة من رئيس البلدية سعيد بن جبران التليدي.
، بعد الأمطار الغزيرة.. إغلاق طريق الحزام بـ"فيفاء" والبلدية تباشر البلاغات ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر بعد الأمطار الغزيرة.. إغلاق طريق الحزام بـ"فيفاء" والبلدية تباشر البلاغات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.