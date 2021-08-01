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تأهل العدّاء السعودي مازن الياسين، اليوم الأحد، إلى الدور نصف النهائي، بعد أن حقق المركز الأول في سباق الـ400م، ضمن منافسات ألعاب القوى في دورة الألعاب الأولمبية (أولمبياد طوكيو 2020)، وتَصدر الياسين مجموعته بزمن 45.16 (رقم شخصي جديد له).
من جانبه، قدّم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، رئيس البعثة السعودية لأولمبياد طوكيو، التهاني للياسين قائلًا من خلال تغريدة له في "تويتر": "ألف مبروك تأهل بطلنا مازن الياسين إلى نصف نهائي سباق 400م في طوكيو2020، موفق يا بطل بالمرحلة القادمة".
01 أغسطس 2021 - 22 ذو الحجة 1442 12:12 PM
"الفيصل" قدّم التهنئة للاعب وقال له: موفق يا بطل بالمرحلة القادمةالعدّاء السعودي "الياسين" يحقق المركز الأول في سباق 400م في أولمبياد طوكيو 2020.. ويتأهل للدور نصف النهائي
تأهل العدّاء السعودي مازن الياسين، اليوم الأحد، إلى الدور نصف النهائي، بعد أن حقق المركز الأول في سباق الـ400م، ضمن منافسات ألعاب القوى في دورة الألعاب الأولمبية (أولمبياد طوكيو 2020)، وتَصدر الياسين مجموعته بزمن 45.16 (رقم شخصي جديد له).
من جانبه، قدّم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، رئيس البعثة السعودية لأولمبياد طوكيو، التهاني للياسين قائلًا من خلال تغريدة له في "تويتر": "ألف مبروك تأهل بطلنا مازن الياسين إلى نصف نهائي سباق 400م في طوكيو2020، موفق يا بطل بالمرحلة القادمة".
، العدّاء السعودي "الياسين" يحقق المركز الأول في سباق 400م في أولمبياد طوكيو 2020.. ويتأهل للدور نصف النهائي ،
المصدر : الخليج 365
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