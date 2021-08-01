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انطلق اليوم على سواحل المنطقة الشرقية 1829 مركب صيد، مع بدء موسم فسح الروبيان 2021م، الذي يستمر إلى الأول من فبراير 2022.
وأكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر بن علي المطيري، اهتمام الدولة بمهنة صيد السمك والروبيان، وتطوير العاملين في هذه المهنة، من خلال إنشاء مرافئ الصيد النموذجية، وتقديم الدعم والتطوير للصيادين عبر القروض والإعانات، والعمل على توطين هذه المهنة، بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030.
وأضاف أن حصيلة موسم صيد الروبيان سيكون لها مردود اقتصادي كبير على أبناء المنطقة، وحافز لتطور المهنة وتوطينها، متوقعًا أن أسعار الروبيان لهذا العام 2021م، ستكون للمن الواحد (16 كيلو) للروبيان الصغير 200 ريال، والروبيان الوسط 350 ريالًا، والروبيان الكبير 500 ريال، والروبيان الجامبو 650 ريالًا؛ مشيرًا إلى أن كميات الروبيان للموسم الماضي ٢٠٢٠م بلغت ٦٤٣٠ طنًّا.
01 أغسطس 2021 - 22 ذو الحجة 1442 12:13 PM
المطيري: سيكون له مردود اقتصادي كبير وحافز لتطوير المهنةالشرقية.. أكثر من 1800 مركب صيد ينطلقون لموسم الروبيان
انطلق اليوم على سواحل المنطقة الشرقية 1829 مركب صيد، مع بدء موسم فسح الروبيان 2021م، الذي يستمر إلى الأول من فبراير 2022.
وأكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر بن علي المطيري، اهتمام الدولة بمهنة صيد السمك والروبيان، وتطوير العاملين في هذه المهنة، من خلال إنشاء مرافئ الصيد النموذجية، وتقديم الدعم والتطوير للصيادين عبر القروض والإعانات، والعمل على توطين هذه المهنة، بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030.
وأضاف أن حصيلة موسم صيد الروبيان سيكون لها مردود اقتصادي كبير على أبناء المنطقة، وحافز لتطور المهنة وتوطينها، متوقعًا أن أسعار الروبيان لهذا العام 2021م، ستكون للمن الواحد (16 كيلو) للروبيان الصغير 200 ريال، والروبيان الوسط 350 ريالًا، والروبيان الكبير 500 ريال، والروبيان الجامبو 650 ريالًا؛ مشيرًا إلى أن كميات الروبيان للموسم الماضي ٢٠٢٠م بلغت ٦٤٣٠ طنًّا.
، الشرقية.. أكثر من 1800 مركب صيد ينطلقون لموسم الروبيان ،
المصدر : الخليج 365
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