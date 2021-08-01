شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور .. الرحلة الثانية لعودة المواطنين تغادر جاكرتا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - الرحلة تضم 150مواطن وتصل الرابعة عصر اليوم بمطار الملك عبدالعزيز بجدة

أعلنت سفارة خادم الحرمين الشريفين بالعاصمة الاندونيسية جاكرتا مغادرة الرحله الثانيةللخطوط السعوديه من مطار جاكرتا الساعة عند ١١:٤٥ صباحا متجهة الى مطار الملك عبدالعزيز بجدة لتصل باذن الله الساعة الرابعة عصرا بتوقيت المملكة .

وأوضح عصام الثقفي سفير خادم الحرمين الشرفين لدى إندونيسيا لـ "اليوم" أن العدد المسجل لدينا وبناء على المعلوماتالواردة الينا من مكتب الخطوط السعودية في جاكرتا فان عدد المواطنين المغادرين حوالي 150 مواطن .

وكانت قد غادرت الرحله الاولى للخطوط السعوديه والتي نقلت المواطنين العائدين للمملكة،بعد قرار المملكة بتعليق السفر الى اندونيسا ومطالبة المواطنين بالعودة لتفشي فايروس كورونا المتحور ، واقعلت طائرة الخطوط السعودية الساعة ١٠:٤٥ صباحا بتوقيت جاكرتا من مطارسوهارتو وعلى متنها ٨٠ مواطن تقريبا ووصلت الى مطار الملك عبدالعزيز بجدة الرابعة عصر الاثنين الاسبوع الماضي .