بنك الرياض يحقق 2.8 مليار ريال أرباحًا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن بنك الرياض عن النتائج المالية التقديرية للفترة المنتهية في 30-06-2021 “ستة أشهر”، حيث سجل البنك صافي ربح بلغ 2.8 مليار ريال، مقابل تسجيله صافي ربح خلال الفترة المماثلة من العام السابق بلغ 2.5 مليار ريال، بارتفاع 12%.

سبب ارتفاع الأرباح

ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات إلى جانب انخفاض إجمالي مصاريف العمليات.

وأوضح البنك، أن الارتفاع في إجمالي دخل العمليات بنسبة 3.7% يعود إلى ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة وصافي مكاسب بيع استثمارات مقتناة لغير أغراض المتاجرة، وصافي دخل الأتعاب والعمولات قابله جزئيًا انخفاض في صافي دخل تحويل عملات اجنبية، وصافي دخل المتاجرة.

إجمالي مصاريف العمليات

كما أن إجمالي مصاريف العمليات شهد انخفاضًا بنسبة 7.2% نتيجة لانخفاض صافي مخصص الانخفاض لخسائر الائتمان والموجودات المالية الاخرى، قابله جزئيًا ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية الأخرى.

وفي وقت سابق، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية مرتفعًا 78.98 نقطة ليقفل عند مستوى 11012.71 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7 مليارات ريال.

أداء مؤشر الأسهم السعودية

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 200 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 285 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 120 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 59 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات سدكو كابيتال ريت، ومبكو، والتأمين العربية، وتبوك الزراعية، وإس تي سي الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات هرفي للأغذية، وسدافكو، وسلامة، وسيسكو، والخليجية العامة فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.94% و 2.19%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وإعمار، وتبوك الزراعية، ومشاعر ريت، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية، وكانت أسهم شركات تبوك الزراعية، والراجحي، وسابك، وأرامكو السعودية، ومبكو هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

السوق الموازية

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) مرتفعًا 226.00 نقطة ليقفل عند مستوى 24660.05 نقطة، وبتداولات بلغت 22 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 270 ألف سهم تقاسمتها 1032 صفقة.

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