هل تختلف منزلة الرجال عن النساء في الجنة؟ المصلح يجيب

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح الشيخ الدكتور خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، أن أحوال الناس في الجنة هي كأحوالهم في العمل ولا فرق في ذلك بين ذكر وأنثى.

جاء ذلك في رد من الشيخ المصلح على سؤال ورد فيه: ” هل تختلف منزلة الرجال عن النساء في الجنة؟”.

لا فرق بين ذكر وأنثى

وأجاب الشيخ خالد المصلح بقوله إن أحوال الناس في الجنة هي كأحوالهم في العمل، ولا فرق في ذلك بين ذكر وأنثى، يقول الله تعالى {فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى}.

وتابع الشيخ المصلح أن من عمل عملًا فقد رتب الله تعالى عليه أجرًا أو ثوابًا، والله جل في علاه يعطيه عطاءً جزيلًا، لا فرق في ذلك بين رجل وأنثى كما دلت على ذلك النصوص.

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