تنبيه من هطول أمطار غزيرة على عسير

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-01

متابعات الخليج 365 - واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً من هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، على محافظات المجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة ومحايل.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ ٩ مساءً.

توقعات طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، ،نجران ،مكة المكرمة ،المدينة المنورة). ورياح نشطة على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية و الجنوبية الغربية تمتد حتى منطقة نجران و أجزاء من منطقة الرياض .

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 15-32 كم/ساعة. وجنوبية غربية الى غربية على الجزئيين الجنوبي والاوسط بسرعة 15-45/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل الى مترين ونصف على الجزئيين الجنوبي والاوسط ، وحالة البحر متوسط الموج تصل الى مائج على الجزئيين الجنوبي والاوسط.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية الى شمالية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.



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