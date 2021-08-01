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ياسر الحكمي متحدثًا رسميًا للهيئة السعودية للملكية الفكرية

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-01

ياسر الحكمي متحدثًا رسميًا للهيئة السعودية للملكية الفكرية

خبرات عملية متنوعة في قطاع الإعلام والتواصل المؤسسي

متابعات الخليج 365 - الرياض

أصدر سعادة الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم، قرارًا يقضي بتكليف الأستاذ ياسر بن أحمد الحكمي متحدثًا رسميًا باسم الهيئة السعودية للملكية الفكرية.

وتأتي هذه الخطوة لتعزيز الأداء الإعلامي والاتصالي في الهيئة، تحقيقًا للشفافية، كما أنها ستسهم في تسهيل الوصول إلى المعلومات والبيانات التي تُعنى بها الملكية الفكرية.

خبرات عملية

الحكمي، يتمتع بخبرات عملية متنوعة في قطاع الإعلام والتواصل المؤسسي، حيث عمل في عدد من وسائل الإعلام الإذاعية والتلفزيونية إضافةً إلى عدد من الجهات الحكومية.

يذكر أن الهيئة السعودية الملكية الفكرية تُعنى بتنظيم مجالات الملكية الفكرية في المملكة، ودعمها، وتنميتها، ورعايتها، وحمايتها، وإنفاذها، والارتقاء بها وفق أفضل الممارسات العالمية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتسجيل الملكيات الفكرية المختلفة ومنحها وثائق الحماية وإنفاذها مع توفير المعلومات المتعلقة بها وإتاحتها للجمهور.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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