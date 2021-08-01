شؤون الحرمين تعلن بدء تطبيق إلزامية التحصين لدخول مقراتها

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

بدأت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم الأحد أول أغسطس، تطبيق إلزامية التحصين، ومنع دخول غير المُحصنين مقرها الرئيسي والمرافق التابعة لها.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للأمن والسلامة فايز الحارثي، أن الإدارة استعدّت بكامل طاقمها للتواجد على بوابات المنشآت والمرافق الخارجية؛ للتأكد من تطبيق “توكلنا” والحالات المسموح بها ومنع المُخالفين.

الالتزام بالإجراءات الاحترازية

ونوه إلى ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية، من التباعد الاجتماعي، ولبس الكمامة، وتعقيم الأيدي بشكل مستمر، والالتزام بالبروتوكولات المعتمدة.

تكثيف الجولات الميدانية

ولفت إلى أن الاستعدادات تتضمن تكثيف الجولات الميدانية داخل المسجد الحرام والمبنى الرئيسي للرئاسة العامة والمرافق التابعة لها كمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، ومعرض عمارة الحرمين الشريفين، ومكتبة الحرم المكي الشريف.



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