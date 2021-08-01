الفحص الدوري: اشتراط حالة محصن في توكلنا للدخول إلى المحطات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الإدارة العامة للفحص الفني الدوري للسيارات، اشتراط ظهور حالة “محصن” في تطبيق “توكلنا” للدخول إلى محطات الفحص، اعتبارًا من اليوم (الأحد).

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت اليوم، بدء تطبيق إلزامية التحصين المُعتمد من وزارة الصحة للوقاية من فيروس “كورونا”؛ لدخول جميع الأماكن والمناشط والفعاليات في المملكة.

يذكر أنه ابتداءً من اليوم الأحد 1 أغسطس يبدأ سريان قرار التحصين المعتمد من وزارة الصحة لدخول الأنشطة والمناسبات والمنشآت وفي حال استخدام وسائل النقل العام.

اشتراط التحصين

وكان مصدر مسؤول بوزارة الداخلية قد صرح بأنه بناءً على ما رفعته الجهات المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ولغرض الحفاظ على الصحة العامة، فقد تقرر ما يلي:

أولًا: اشتراط التحصين ـ المعتمد من وزارة الصحة ـ ابتداءً من الأحد 22 ذي الحجة 1442هـ الموافق 1 أغسطس 2021، فيما يتعلق بالآتي:

أ‌- دخول أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو ترفيهي أو رياضي.

ب‌- دخول أي مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية.

ج‌- دخول أي منشأة حكومية أو خاصة، سواءً لأداء الأعمال أو المراجعة.

د‌- دخول أي منشأة تعليمية حكومية أو خاصة.

هـ- استخدام وسائل النقل العامة.

الالتزام بالإجراءات الاحترازية

وشدّد المصدر على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية، من التباعد الاجتماعي، ولبس الكمامة، وتطهير الأيدي بشكل مستمر، والالتزام بالبروتوكولات المعتمدة.

وأوضح أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل هيئة الصحة العامة (وقاية)، بحسب تطورات الوضع الوبائي.



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