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اقتحم عشرات المستوطنين اليوم، المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونفّذوا جولات استفزازية في باحاته، إلى أن غادروه من جهة باب السلسلة.
عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وينفذون جولات استفزازيةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-08-01
اقتحم عشرات المستوطنين اليوم، المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونفّذوا جولات استفزازية في باحاته، إلى أن غادروه من جهة باب السلسلة.
01 أغسطس 2021 - 22 ذو الحجة 1442
11:30 AM
تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال إلى أن غادروه من باب السلسلة
اقتحم عشرات المستوطنين اليوم، المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونفّذوا جولات استفزازية في باحاته، إلى أن غادروه من جهة باب السلسلة.
، عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وينفذون جولات استفزازية ،
المصدر : الخليج 365
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