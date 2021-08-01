محمد بن مسعود - الدمام - نفّذتها "الصحة" للحد من انتشار فيروس كورونا بالتعاون مع إمارة وأمانة المنطقة نفّذت صحة حائل أخيراً 1391 جولة رقابية شملت المنشآت الصحية الخاصة، وذلك بهدف التأكد من الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، للحد من انتشار فيروس كورونا. وأطلقت صحة حائل بالتعاون مع إمارة حائل وأمانة حائل، خلال عيد الأضحى المبارك، حملة توعوية لأفراد المجتمع للتأكيد على أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، حيث تم بثّ عدد من المواد والرسائل التوعوية والإنفوجرافيك عبر حساب "صحة". 01 أغسطس 2021 - 22 ذو الحجة 1442 11:48 AM نفّذتها "الصحة" للحد من انتشار فيروس كورونا بالتعاون مع إمارة وأمانة المنطقة حائل.. أكثر من 1300 جولة رقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية حائل.. أكثر من 1300 جولة رقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية نفّذت صحة حائل أخيراً 1391 جولة رقابية شملت المنشآت الصحية الخاصة، وذلك بهدف التأكد من الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، للحد من انتشار فيروس كورونا. وأطلقت صحة حائل بالتعاون مع إمارة حائل وأمانة حائل، خلال عيد الأضحى المبارك، حملة توعوية لأفراد المجتمع للتأكيد على أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، حيث تم بثّ عدد من المواد والرسائل التوعوية والإنفوجرافيك عبر حساب "صحة". الكلمات المفتاحية ، حائل.. أكثر من 1300 جولة رقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية ،

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