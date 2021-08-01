، تبدأ من الدمام.. "طيران أديل" تُطلق أولى رحلاتها إلى بيشة ،

محمد بن مسعود - الدمام - انطلاقاً من خطتها التوسعية لجميع المناطق والمدن الرئيسة بالمملكة

دشّنت "طيران أديل"، أحدث شركة طيران اقتصادي بالمملكة، صباح اليوم الأحد، أولى رحلاتها من مطار الملك فهد الدولي بالدمام إلى مطار بيشة جنوب المملكة كوجهة جديدة ضمن شبكة رحلات الشركة المتنامية التي تضم كلاً من (الرياض، جدة، الدمام، القصيم، جازان، أبها، تبوك، المدينة المنوّرة، حائل، الطائف، ودولياً دبي)، انطلاقاً من خطتها التوسعية الرامية إلى تغطية جميع المناطق والمدن الرئيسة في المملكة.

وأقيم حفل بهذه المناسبة بمطار الدمام الذي شهد انطلاق الرحلة الأولى لطيران أديل إلى بيشة بحضور عدد من مسؤولي المطار يتقدمهم الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام فهد بن سليمان الحربي، والرئيس التنفيذي لطيران أديل كون كورفياتيس، ونائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية والعملاء بالشركة أحمد البراهيم، ومشاركة مجموعة من المسافرين على متن الرحلة وكوكبة من الإعلاميين.

من جهته، عبّر كون كورفياتيس في كلمة مقتضبة له خلال الحفل، عن سعادته بتدشين الرحلة الأولى الى مطار بيشة التي ستسهم بدورها في خدمة المزيد من المواطنين والمقيمين من خلال توفير تجربة سفر اقتصادية بطريقة حديثة ومبتكرة، مشدداً على عزم الشركة مواصلة دعم الخطة الإستراتيجية للمملكة لمبادرات السفر والسياحة من رؤية السعودية 2030 من خلال توسيع أسطولها وشبكة رحلاتها، وتوفير قاعدة العملاء المتنامية لمزيد من الخيارات لاختيار أفضل الأسعار اليومية.

بدوره، أكد أحمد البراهيم في كلمة مماثلة، نجاح خطة الشركة التشغيلية المتمثلة في انتظام رحلاتها اليومية لراحة المسافرين وتنقلهم بيسر وسهولة من والى محطاتها الداخلية كافة، لافتاً إلى سعي الشركة للتوسع بإضافة المزيد من الرحلات اليومية لشبكة الرحلات لتلبية الطلب المتزايد على السفر ومواكبة الإقبال المتنامي على خدمات الشركة، الأمر الذي يعكس مستوى الثقة الكبير لدى العملاء.

وهنّأ الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام، فهد بن سليمان الحربي، "طيران أديل"، على نجاح تشغيل رحلاتها بين الدمام وبيشة عبر مطار الملك فهد الدولي بعد استيفائها المتطلبات كافة والإجراءات بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، لافتاً إلى أن خدمات "طيران أديل" والشركات الأخرى ستسهم في تفعيل جانب المنافسة ودعم حركة السفر والسياحة والتنمية الاقتصادية في المملكة والمنطقة الشرقية بشكل خاص.

وأكد الحربي، أهمية الشراكة الإستراتيجية بين شركة مطارات الدمام و"طيران أديل"، حيث شهد مطار الملك فهد الدولي توسعاً متسارعاً في العمليات التشغيلية لطيران أديل، متطلعاً إلى تطوير هذه الشراكة على الأصعدة كافة لتقديم أفضل خدمة للمسافرين.

تأتي وجهة "طيران أديل" الجديدة بالتزامن مع الاجازة المدرسية وبواقع 6 رحلات أسبوعياً في الاتجاهين كمرحلة أولى، حيث تشهد طلباً متزايداً على السفر وذلك خدمةً للمواطنين والمقيمين من خلال زيادة عدد الرحلات والسعة المقعدية القادمة والمغادرة من مناطق المملكة كافة وخصوصاً بما يسهم في تنمية حركة السفر بالربط بين المنطقة الجنوبية والمنطقة الشرقية برحلات جوية يومية وبأسعار مناسبة.