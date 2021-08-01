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نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البَرَد وجريان السيول، تشمل محافظات: الداير بني مالك، الريث، العارضة، فيفا، هروب.
وبيّن المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 9 مساءً.
01 أغسطس 2021 - 22 ذو الحجة 1442 11:29 AM
مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤيةالأمطار تواعد جازان.. حالة تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً
نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البَرَد وجريان السيول، تشمل محافظات: الداير بني مالك، الريث، العارضة، فيفا، هروب.
وبيّن المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 9 مساءً.
، الأمطار تواعد جازان.. حالة تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً ،
المصدر : الخليج 365
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