شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. زبون يحاول خداع كاشير في مطعم أثناء شراء تيس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول، اليوم الأحد زبون يحاول خداع كاشير في مطعم أثناء شراء تيس بطريقة ماكرة .

وظهر في الفيديو التي وثقته كاميرا مراقبة مثبته في المطعم، إنهاء عملية شراء الزبون لـ ”تيس”، ومحاولته مغالطة الكاشير بتغيير المبلغ أثناء عملية الدفع الإلكتروني.

وقام الزبون بتغيير المبلغ من 1500 ريال، إلى ريال ونصف فقط، ولكن الكاشير، اكتشف الخطأ وطلب من الزبون معاودة الدفع مرة أخرة

وحاول الزبون في المرة الثانية تكرار نفس الأمر، وخداع موظف المطعم، حيث لم يتضح من الفيديو مكان الواقعة.