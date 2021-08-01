شكرا لمتابعة خبر عن الفحص الدوري: اشتراط ظهور حالة "محصن" في "توكلنا" للدخول إلى المحطات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت الإدارة العامة للفحص الفني الدوري للسيارات، عن اشتراط ظهور حالة "محصن" في تطبيق "توكلنا" للدخول إلى محطات الفحص، اعتبارا من اليوم الأحد.

وفي وقت سابق أكدت وزارة الداخلية، بدء إلزامية التحصين المعتمد من وزارة الصحة اليوم الأحد الموافق 1 أغسطس 2021م، في جميع مناطق المملكة.

في حين أعلنت الهيئة العامة للترفيه أنه ابتداءً من اليوم الأحد سيكون دخول الأنشطة والفعاليات الترفيهية مقتصرًا على المحصنين فقط.