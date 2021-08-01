شكرا لمتابعة خبر عن تطبيق إلزامية التحصين لدخول رئاسة شؤون الحرمين ومرافقها بدءًا من اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للأمن والسلامة، اليوم الأحد، عن بدء تطبيق إلزامية التحصين، ومنع دخول الغير محصنين مقرها الرئيسي والمرافق التابعة لها، ويأتي ذلك تطبيقًا للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد والحفاظ على الصحة العامة ومنها اشتراط التحصين المعتمد من وزارة الصحة ‏(محصن -محصن جرعة أولى - محصن متعافي) لدخول أي منشأة حكومية سواءً لأداء الأعمال أو المراجعة.

وقال مدير عام الإدارة العامة للأمن والسلامة سعادة الأستاذ فايز بن عبدالرحمن الحارثي إن الإدارة استعدت بكامل طاقمها للتواجد على بوابات المنشآت والمرافق الخارجية للتأكد من تطبيق توكلنا و الحالات المسموح بها ومنع المخالفين، مشيراً إلى ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية، من التباعد الاجتماعي، ولبس الكمامة، وتعقيم الأيدي بشكل مستمر، والالتزام بالبروتوكولات المعتمدة.

وأضاف: تتضمن استعدادات الإدارة تكثيف الجولات الميدانية داخل المسجد الحرام والمبنى الرئيسي للرئاسة العامة والمرافق التابعة لها كمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، ومعرض عمارة الحرمين الشريفين، ومكتبة الحرم المكي الشريف وغيرها من المرافق للتأكد من تطبيق الإجراءات التي اتخذتها المملكة للحفاظ على الصحة العامة ومتابعة أعمال الرقابة الصحية لحزم الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.