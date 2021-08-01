شكرا لمتابعة خبر عن الحياة الفطرية تعلق على مقطع يرصد تفاخر شخصين باصطياد أرانب برية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

علق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، مع مقطع فيديو متداول، يظهر شخصين يتفاخران باصطياد أرانب برية، وقد أخفيا وجهيهما لعدم كشف هويتهما.

وبين المقطع المتداول قيام شخصين بصيد أرانب برية، وكان أحدهما يخفي وجهه بـ"قدر طهي"، مبينا أنه قام بذلك خوفاً من مخالفة "الحياة الفطرية".

وتفاعل المركز مع الفيديو ، وعلق قائلا" أنه تم رصد المخالفة، وجار اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة".