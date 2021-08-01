شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أول نادٍ لتعليم الفروسية للسيدات في حائل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى):

شهد أول نادٍ لتعليم الفروسية وركوب «بنات الريح» للسيدات في مدينة حائل إقبالًا متزايدًا من قبل السيدات.

وأوضحت ابتسام الزقدي، مؤسسة النادي في حائل: "سعينا لكي نُمكن المرأة من ركوب الخيل، حتى تمارس هوايتها لأنها من الرياضيات التي أوصى بها الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث نهيئ للبنت الجو والمكان المناسب وحتى يكون الأهل مرتاحين"، بحسب تقرير برنامج "mbc في أسبوع" على قناة "mbc" .

ويتعلم المتدربات في هذا الميدان أساسيات ركوب الخيل وطريقة تربية الخيول وترويضها تحت إشراف مدربات معتمدات من نادي الفروسية؛ حيث لم تعد رياضة الفروسية حكرًا على الشباب هناك، بل جذبت أندية الفروسية والإسطبلات الخاصة للخيول في حائل العديد من الفتيات لتعلم الفروسية ومنافسة الشباب على هذه الرياضة العريقة.